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15.02.2019 14:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Феодосии назначили нового главу администрации

Текст: Елена Гусакова (Феодосия)
Зампредседателя Совмина Крыма Лариса Опанасюк пожелала Сергею Бовтуненко успешной работы. Фото: Пресс-служба администрации Феодосии Зампредседателя Совмина Крыма Лариса Опанасюк пожелала Сергею Бовтуненко успешной работы. Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
Зампредседателя Совмина Крыма Лариса Опанасюк пожелала Сергею Бовтуненко успешной работы. Фото: Пресс-служба администрации Феодосии

Главой администрации Феодосии стал исполняющий обязанности мэра Сергей Бовтуненко. Такое решение сегодня единогласно приняли все присутствующие на сессии городские депутаты.

Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
В Феодосии снова сменилось руководство

Местные парламентарии выбирали из двух кандидатов, получивших наибольшее количество баллов во время конкурса на должность главы администрации. Вторым претендентом был депутат Феодосийского горсовета Андрей Вербов.

- Хочу выразить благодарность всем, кто долгие годы работал со мной в местном самоуправлении, депутатскому корпусу за поддержку, - сказал Бовтуненко. - Хочу поблагодарить жителей и заверить, что буду делать все необходимое, чтобы город зацвел, была понимаемая и открытая работа, чтобы поставленные задачи были выполнены

Напомним, исполняющим обязанности главы администрации Феодосии Бовтуненко был назначен 18 января 2019 года.

Справка "РГ"

Сергей Бовтуненко родился 15 апреля 1965 года. В 2011-м получил высшее образование в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова (специальность - экономика предприятия). В разные годы трудился электромонтером, техником-технологом, слесарем, машинистом, учителем. В 2002-2006 годах был депутатом Насыпновского сельского совета. С 2005 года работал в Насыпновском сельском совете: сначала секретарем совета, потом - его руководителем. Последнее место работы - глава Насыпновской сельской администрации в Феодосийском муниципальном округе.

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