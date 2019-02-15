В Новороссийске из-за шумовой гранаты эвакуировали дом престарелых

В Новороссийском доме-интернате для престарелых сегодня днем эвакуировали постояльцев и персонал из-за сообщения о гранате.

- Однако при обследовании территории, какого-либо опасного устройства не было обнаружено, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", один из пенсионеров принес шумовую имитационную гранату и, запершись у себя в комнате, возможно, решил попугать окружающих. В настоящее время все жильцы вернулись в свои помещения, а учреждение возобновило работу в штатном режиме.