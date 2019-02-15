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15.02.2019 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В подпольной аптеке Ростова нашли лекарства на 1 млн рублей

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону оперативники МВД пресекли деятельность подпольной аптеки, в которой незаконно продавались лекарства и наркосодержащие препараты. Операция прошла при поддержке спецподразделения "Гром".

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, аптека была хорошо известна в правоохранительных органах, так как за неоднократные нарушения законодательства решением суда лицензия на торговлю лекарствами у ее владельца была аннулирована. Однако в аптеке продолжали продавать фармацевтические препараты.

В ходе обыска полицейские изъяли лекарственные средства на сумму более одного миллиона рублей.

Кстати

С начала года в Ростовской области по требованию полиции была приостановлена деятельность двух аптек. Сотрудники МВД выявили более 20 случаев безрецептурной продажи и нарушения правил регистрации препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. В аптечных киосках отсутствовали учетно-отчетные документы на данные лекарства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Борьба с наркотиками РГ-Видео
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