В подпольной аптеке Ростова нашли лекарства на 1 млн рублей

В Ростове-на-Дону оперативники МВД пресекли деятельность подпольной аптеки, в которой незаконно продавались лекарства и наркосодержащие препараты. Операция прошла при поддержке спецподразделения "Гром".

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, аптека была хорошо известна в правоохранительных органах, так как за неоднократные нарушения законодательства решением суда лицензия на торговлю лекарствами у ее владельца была аннулирована. Однако в аптеке продолжали продавать фармацевтические препараты.

В ходе обыска полицейские изъяли лекарственные средства на сумму более одного миллиона рублей.

Кстати

С начала года в Ростовской области по требованию полиции была приостановлена деятельность двух аптек. Сотрудники МВД выявили более 20 случаев безрецептурной продажи и нарушения правил регистрации препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. В аптечных киосках отсутствовали учетно-отчетные документы на данные лекарства.