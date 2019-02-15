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15 февраля 2019 г.

Постановление правительства Сахалинской области от 15 февраля 2019 года № 63 "Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за IV квартал 2018 года"

Дата подписания 15 февраля 2019 г.
Опубликован 15 февраля 2019 г.

В соответствии со статьей 4 Закона Сахалинской области от 24.06.1998 № 67 "О прожиточном минимуме в Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Сахалинской области за IV квартал 2018 года в расчете на душу населения - 14 072 рубля, для трудоспособного населения - 14 790 рублей, пенсионеров - 11 136 рублей, детей - 14 933 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области С.В.Попов

 

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