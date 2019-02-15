Секретный беспилотник вернулся на Землю после 512 суток в космосе

Американский засекреченный беспилотник Х-37B, предназначенный для выполнения космических миссий, вернулся с орбиты, где провел 512 суток. Это был уже пятый полет космического аппарата.

Как сообщает "Военное обозрение", Х-37B разработан по заказу Минобороны США. То, какие функции выполняет этот аппарат в космосе, держат в глубокой тайне. Есть лишь предположение, что он ведет разведку и транспортирует спутники. Также стало известно, что во время полета испытываются технологии, позволяющие упростить и удешевить терморегулирование в космосе.

Секретный орбитальный самолет имеет размах крыльев 4,5 метра и длину 8,9 метров. Его взлетная масса - пять тонн, грузовой может снабжаться роботизированным манипулятором.

Маневренный двигатель космического беспилотника использует гидразин и тетр азота. Секретный аппарат может работать на высотах от 200 до 750 км и быстро менять орбиты.

Ранее Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, что подобные разработки можно использовать в качестве носителя оружия.