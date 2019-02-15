Сериал на выходные: "Перевал" - немецко-австрийский "Мост"

Сериал "Мост" - не только визитная карточка скандинавского нуара, но также вполне самодостаточное и немаловажное для поп-культуры явление сам по себе. Нехитрая, но плодородная концепция, положенная в основу шведско-датского хита, отлично адаптируется под любые географические, политические, социальные и так далее условия, что не раз уже подтверждалось на практике: есть уже американско-мексиканская, англо-французская и даже российско-эстонская (с Пореченковым и Дапкунайте) версии. И еще одна, немецко-австрийская, появилась буквально только что.

Напомним вкратце, в чем суть этой концепции заключалась изначально. Завязка оригинала такова: на мосту, соединяющем Данию и Швецию, прямо посередке, обнаруживается располовиненное тело. То, что выше пояса, в одной стране, а то, что ниже, - в другой. Притом хозяева у половин - разные.

За расследование берутся шведская блондинка Сага Нурен и датский небритый пухлячок Мартин Руде. Блондинка - неглупая, но к эмпатии и вообще нормальной коммуникации неспособная. У небритыша - все сложно в семейном положении. А таинственный убийца список своих злодеяний исправно пополняет, оправдывая их публично борьбой за социальную справедливость.

"Перевал" - немецко-австрийский ремейк "Моста" - стартует так же, с трупа на границе. Только не на мосту, а, как нетрудно догадаться, на перевале. В Альпах. Голый мужчина (целый) с конским хвостиком в руках. Как вскоре выяснится, при жизни праведником не слывший. Со стороны Германии на место прибывает блондинка - по канону. Со стороны Австрии, тоже по канону, - крупный щетинистый противоположного пола коп.

Блондинку зовут Элли. С эмпатией и коммуникацией проблем не имеет, увлекается фотографией и спит с начальником, что в дальнейшем ей аукнется. Австриец - здоровяк по имени Гедеон в пожеванном костюме, с тяжеленным колючим взглядом. Предан делу, характер - нордический, но преследуем темным прошлым. Когда-то связался с мафией и вынужден бандитам прислуживать. Сильно оттого страдает, бессильно крича в стенах туалета ночами, и даже пытается с дела соскочить на первых порах, но быстро втягивается - и вгрызается в него уже намертво, так что за уши не оттащишь.

Уже в третьем эпизоде "Перевал" внезапно раскрывает карты, показывая антагониста. Похожий на Владимира Вдовиченкова и на Джима Керри в "Тупом и еще тупее", негодяй любит носить маску Крампуса и обладает навыками суперхакера, намеревается устроить всему миру "красный сезон", то есть вернуть все к истокам, к природе. А то слишком сложно все и неправильно стало.

Оригинальный "Мост", положа руку на сердце, был не так безупречен, как о нем принято думать. Та же Сага Нурен - персонаж, безусловно, неординарный, но в реальном мире ей путь в профессию был бы заказан. Да и некоторые логические нестыковки имеются. А если уж совсем правду-матку рубить, то весь этот скандинуар - насквозь фальшивый искусственный конструкт, который изобрели себе скандинавы, чтобы было не так скучно пить водку долгими зимними вечерами, укутавшись в хюгге.

В Центральной Европе все поживее. Здесь фигура маньяка с размашистыми замыслами уже не выглядит столь надуманной. Хтонические силы здесь еще не угасли, что выражено в том числе и цветовой гамме, щедро напитанной жирными земляными оттенками - кровью и почвой, так сказать. В лесах и горах, где сосредоточено действие, еще водятся зловещие духи и влияние на местное население оказывают. Не то что у этих городских. Короче, "Перевал" - уже не скандинавский нуар, он ближе к "Настоящему детективу" в лучшей его форме - то есть когда побочные сюжеты не превалируют над основным. Плотный, крепкий, плотоядный триллер.

Отрадно лишний раз увидеть, что до сих пор не вся Европа погрязла вот в этом во всем - сами знаете в чем. Особенно насчет Германии отрадно. Не выскребли оттуда вместе с позорным наследием первой половины XX века до конца идентичность, мрачную, но искреннюю и уютную дремучесть. Хотя именно этим отчасти сериал и занимается. Правда, только отчасти: проходясь и по сектантам-дауншифтерам, и по ИТ-корпорациям, одной рукой выскребает, другой заново сеет вечное - атмосфера его нажориста и заставляет требовать добавки. Побольше лесов и утробного языческого ужаса, пожалуйста, и можно без хлеба. Кстати говоря, "Мост" в последующих сезонах установленной планки так и не смог больше достичь, как и его переделки-эпигоны, а "Перевал" ее уже переплюнул, и хотелось бы верить, что эта песнь не затихнет.