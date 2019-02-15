СМИ: Делегация Европарламента встретится с Хуаном Гуайдо

Делегация Европарламента встретится с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны. Ожидается, что шестеро парламентариев прибудут в Венесуэлу 17 февраля, сообщает газета La Vanguardia.

По данным дипломатического источника информагентства EFE, помимо встречи с Гуайдо депутаты планируют провести консультации с послами стран Европы в Венесуэле.

Напомним, Евросоюз принял решение создать международную контактную группу для посредничества в венесуэльском кризисе. Кроме того, на неформальной встрече глав МИД стран ЕС 31 января были принято решение, что каждый член Сообщества самостоятельно принимает решение о признании Гуайдо временным президентом. Особое мнение в ЕП по этому поводу высказали представители Италии. Они заявили, что не могут поддержать оппозиционера, за которого не голосовал народ, информирует портал Euractiv.