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15.02.2019 08:24
Рубрика: В мире

СМИ: Делегация Европарламента встретится с Хуаном Гуайдо

Текст: Александр Саможнев

Делегация Европарламента встретится с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны. Ожидается, что шестеро парламентариев прибудут в Венесуэлу 17 февраля, сообщает газета La Vanguardia.

Фото: Виталий Невар/ РИА Новости
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По данным дипломатического источника информагентства EFE, помимо встречи с Гуайдо депутаты планируют провести консультации с послами стран Европы в Венесуэле.

Напомним, Евросоюз принял решение создать международную контактную группу для посредничества в венесуэльском кризисе. Кроме того, на неформальной встрече глав МИД стран ЕС 31 января были принято решение, что каждый член Сообщества самостоятельно принимает решение о признании Гуайдо временным президентом. Особое мнение в ЕП по этому поводу высказали представители Италии. Они заявили, что не могут поддержать оппозиционера, за которого не голосовал народ, информирует портал Euractiv.

В мире Южная Америка Венесуэла Международные организации Европейский союз Европарламент Попытка госпереворота в Венесуэле
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