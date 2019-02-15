"Союзмультфильм" перезапустит "Ну, погоди!"

Вслед за мультсериалом "Простоквашино", сиквел-перезапуск которого, несмотря на бурчание злопыхателей в духе "уже не торт", нашел отклик, студия "Союзмультфильм" обновит еще целый ряд своих прославленных проектов. В частности, такие советские хиты, как "Ну, погоди!", "Маугли" и "Умка".

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя правления студии Юлиану Слащеву.

Уточнено, что журналисты поинтересовались у Слащевой судьбой "Ну, погоди!" в кулуарах Российского инвестиционного форума, вспомнив, что в этом году сериалу исполняется полвека. При этом Слащева обратила внимание присутствовавших, что пятьдесят лет в этом году исполняется не только "Ну, погоди!", но и еще целому ряду знаковых анимационных лент студии. И "над каждой из франшиз, особенно юбилейных, которым исполняется круглая дата", на студии думают - "о том, как придать им новую жизнь".

Как рассказала представитель правления, где-то зрителя ждут прямые продолжения, и разработка нескольких таких продолжений уже идет. Но каких именно - пока тайна. "Чтобы не делать из этого раньше времени сенсацию", - пояснила Слащева.

Заверяя, что по каждому из юбилейных персонажей на студии обязательно сделают новую историю. А это, помимо Волка и Зайца, Маугли, Умка, Бременские музыканты и Чебурашка с Геной.

Более того: Юлиана акцентировала, что новая продукция "Союзмультфильма" ориентируется не только на детей. "Люди возраста 25-45 лет являются для нас такой же аудиторией, как дети. Как раз "Простоквашино" - яркий пример того, когда там прописан трехуровневый актуальный юмор", - привела пример Слащева.

История "Ну, погоди!", одного из самых известных и любимых советских мультсериалов, началась в 1969 году, когда Геннадием Сокольским был снят "нулевой" его эпизод - для мультжурнала "Веселая карусель".

Премьера первой полноценной серии шоу - "В городе и на пляже" - состоялась 14 июня 1969 года. Причем Котеночкин хотел, чтобы Волка озвучивал Владимир Высоцкий, но "сверху" идее ужаснулись. В итоге серый хулиган в клешах заговорил голосом Анатолия Папанова.

Впрочем, "привет" барду остался - в первой серии, где Волк пытается по веревке залезть через балкон в квартиру Зайца, звучит отрывок "Песни о друге". И данный художественный свист - в исполнении Высоцкого, из фильма "Вертикаль". Да и сам образ Волка, и это уже не секрет, в пародийном виде воспроизводит имидж Высоцкого, созданный им и в жизни, и в песнях.