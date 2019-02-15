В Москву приехал итальянский специалист по услуге Made To Measure (MTM) Адриан Костанцо, который с сегодняшнего дня до 17 февраля будет проводить индивидуальные клиентские сессии в бутике Prada на Большой Дмитровке.

Услуга Prada MTM предоставляет возможность сшить костюм, пиджак, сорочку и брюки по индивидуальным меркам клиента, но по уже существующим лекалам - путем внесения в них соответствующих изменений. Клиент может остановиться как на классических моделях пиджаков и брюк, так и отдать предпочтение более современным - например, приталенному пиджаку на двух пуговицах и с лацканами пикообразной формы. При этом ему предлагается на выбор порядка 300 тканей для костюмов и пиджаков, 230 - для сорочек и 30 - для пальто: в ассортименте есть как ткани из последних коллекций Prada, так и из архивных.

Если говорить о коллекции весна-лето 2019, ее главной темой стало современное переосмысление стиля 1960-х, а в основу принтов легли геометрические фигуры, морские символы и флоральные мотивы.

Помимо этого, клиентам впервые предлагают одну из новейших разработок бренда, ткани серии travel, которые способны противостоять влаги и грязи, отражать солнечные лучи, не мнутся и обладают повышенной эластичностью.

В Москве Адриан Костанцо принимает клиентов в специально оборудованной в бутике Prada комнате, позволяющей в непринужденной обстановке снять мерки и обсудить детали заказа.