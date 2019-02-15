21 февраля в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открывается выставка "Афишемания", где покажут 130 образцов французской рекламы конца XIX - начала XX века из собрания музея. Один из посылов выставки - представить афишу как наглядную демонстрацию зарождения и эволюционирования отдельного вида искусства, плаката. Среди экспонатов фигурируют работы таких непосредственных участников "плакатной эволюции", как Альфонс Муха, Анри де Тулуз-Лотрек, Поль Гаварни и многих других.

Богатейшей коллекцией французской афиши ГМИИ им. А.С. Пушкина обязан двум московским коллекционерам - знатоку гравюры Павлу Эттингеру и предпринимателю Федору Федорову. Интересно, что в то же самое время, когда европейские художники, чьи работы, благодаря повсеместному распространению рекламы, стали появляться на городских улицах, спровоцировали небывалый интерес к плакатам и сделали их предметом коллекционирования, в России особого интереса к афишам не наблюдалось. И, по сути, Эттингер и Федоров были их единственными известными коллекционерами.

Еще один культурный срез, который наглядно проявляет выставка - история искусства Belle Époque и самые важные социальные и политические вехи конца позапрошлого - начала прошлого веков. Афиша отражала все самые значимые события и явления эпохи, демонстрировала научно-технические достижения, трансформировала культурную среду, превращая городские улицы в подобие выставочных залов и, в частности, распространяя основные эстетические коды основных на тот момент художественных стилей Франции: ар-нуво и ар-деко.

Примечательно, что в 1889 году на Всемирной выставке накуи, техники и культуры Франция представляла образцы литографированной афиши наряду с живописными работами - как пример нового жанра в искусстве. Так что, официальная демонстрация иллюстрированной рекламы в выставочных залах - явление, которому в этом году исполняется уже 130 лет. Выставка продлится до 21 апреля.

