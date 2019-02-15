В Краснодаре при пожаре в бытовке погиб ребенок

В столице Кубани следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетнего ребенка при пожаре в бытовом вагончике на одном из дачных участков НСТ "Нектар".

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что в вагончике, расположенном по улице Вольной, жили супруги с малолетним сынишкой. Накануне после обеда мать занималась хозяйством во дворе, как вдруг заметила возгорание бытовки и бросилась внутрь за ребенком. Однако из-за густого дыма добраться до него ей так и не удалось. Отца в этот момент дома не оказалось.

- Соседи, увидев возгорание, вызвали пожарных. После локализации огня спасатели обнаружили тело двухлетнего мальчика. В качестве одной из версий происшествия следствие рассматривает замыкание электропроводки. Мать ребенка, получив отравление угарным газом, доставлена в больницу, врачи оказывают ей всю необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.