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19-летний рэпер YNW Melly арестован за двойное убийство

Поп-музыка
    16.02.2019, 17:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ YNW Melly Фото: youtube.com/ YNW Melly
Фото: youtube.com/ YNW Melly

19-летний американский рэпер и автор песен Джеймел Морис Демонс, выступающий как YNW Melly, задержан по обвинению в убийстве двух своих коллег. Об этом пишет TMZ.

Уточнено, что YNW Melly, который сам сдался полиции и его предполагаемый подельник Кортлен Генри (YNW Bortlen) подозреваются в убийстве первой степени 21-летнего Энтони Уильямса и 19-летнего Кристофера Томаса-младшего (YNW Sakchaser и YNW Juvy соответственно), которые были застрелены в октябре прошлого года во Флориде.

При этом подозреваемые, чтобы сбить следствие со следа, попытались обставить место преступления так, словно погибших расстреляли из проезжавшего автомобиля, имитируя гангстерские разборки.  

Сообщается, что перед тем, как сдаться, YNW обратился к фанатам через соцсети, где поблагодарил всех за поддержку, далее указывая, что стал жертвой системы, и вокруг его имени - много слухов, лжи и ненависти со стороны завистников.    

Джеймел Морис Демонс родился 1 мая 1999 года во Флориде. Свои треки начал выкладывать в Сеть, когда ему было пятнадцать. Уже в шестнадцать попав в тюрьму по обвинению в участии в перестрелке. Будучи в застенках, продолжал заниматься творчеством.  

В августе прошлого года YNW Melly сподобился на свой дебютный полноформатный релиз I Am You, вошедший в Тор-200 Billboard.

Самая известная композиция рэпера называется "Думаю об убийстве" (Murder On My Mind) и собрала более девяносто миллионов просмотров на YouTube.

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