ЦСКА сыграл вничью с английским "Ньюкаслом"

Московский ЦСКА на сборах в Испании сыграл контрольный матч с английским "Ньюкаслом". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет открыли "сороки" - на 16-й минуте отличился хорошо знакомый российским болельщикам по выступлениям за "Рубин" и "Зенит" Хосе Саломон Рондон, сейчас принадлежащий "Вест Бромвичу" и выступающий за "Ньюкасл" на правах аренды. На 40-й минуте Абель Эрнандес забил ответный мяч, и счет 1:1 сохранился на табло до финального свистка.

На испанском сборе армейцам предстоит провести еще два матча. 19 февраля они сыграют с местной "Картахеной", а 23 февраля - с "Уфой". Ближайшей официальной игрой для армейцев будет встреча 18-го тура РПЛ против тульского "Арсенала", она состоится 2 марта. На данный момент "красно-синие", набрав 30 очков, идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.