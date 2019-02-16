Эрдоган допустил совместную операцию с Россией и Ираном в Идлибе

Россия, Турция и Иран могут провести совместные военные операции против радикальных группировок в сирийской провинции Идлиб, заявил турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган.

"Совместные операции могут быть проведены в любое время в соответствии с развитием событий. Для них нет никаких препятствий. Главное - это обеспечить безопасность людей", - цитирует Эрдогана газета Hurriyet.

По словам политика, эти меры направлены на обеспечение комфорта и процветание жителей провинции Идлиб. Напомним, в Сочи 14 февраля состоялась встреча президентов России, Турции и Ирана. В ходе консультаций обсуждались меры по стабилизации обстановки в Сирии. Лидеры трех стран высказались за сохранение целостности сирийского государства.