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16.02.2019 13:04
Рубрика: В мире

Эрдоган допустил совместную операцию с Россией и Ираном в Идлибе

Текст: Александр Саможнев
Россия, Турция и Иран могут провести совместные военные операции против радикальных группировок в сирийской провинции Идлиб, заявил турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган.
Путин, Эрдоган и Рухани выступили за целостность Сирии

"Совместные операции могут быть проведены в любое время в соответствии с развитием событий. Для них нет никаких препятствий. Главное - это обеспечить безопасность людей", - цитирует Эрдогана газета Hurriyet.

По словам политика, эти меры направлены на обеспечение комфорта и процветание жителей провинции Идлиб. Напомним, в Сочи 14 февраля состоялась встреча президентов России, Турции и Ирана. В ходе консультаций обсуждались меры по стабилизации обстановки в Сирии. Лидеры трех стран высказались за сохранение целостности сирийского государства.

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