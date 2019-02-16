Еще один канонический храм захвачен сторонниками "новой церкви" на Украине

Еще один храм, принадлежащий каноническому православию, захвачен сторонниками "новой церкви" в селе Пески Волынской области Украины, сообщает РИА Новости. Чтобы попасть в Свято-Георгиевский храм, захватчики срезали замки у входных ворот.

"Бал сатаны в Песках". Так назвал инцидент в своем Facebook представитель Волынской епархии УПЦ, протоиерей Олег Точинский.

Он приводит свидетельства местных жителей, которые описывают случившееся как "вакханалию", а также утверждают, что в ней принимают участие те же лица, что неделю назад захватили Свято-Троицкий собор в соседнем населенном пункте Берестечко.

Так, там "снова работает тот самый командир местной части МЧС Иван Пашнюк, который резал бензопилой замки в храме города Берестечко. На месте также находится местный служитель УПЦ КП - Владимир Курчин", - рассказывает священослужитель на своей странице.