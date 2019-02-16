Головокружительный полет Як-130 сняли на видео в Лаосе

Живописный и захватывающий полет Як-130 над лаосскими джунглями сняли на видео. Учебно-боевой самолет как всегда был на высоте.

Ролик был опубликован телеканалом "Звезда". Полюбоваться полетом красавцев Як-130 он позволяет как со стороны, так и от первого лица.

Кадры, на которых самолет крутит бочку, просто головокружительны.

Напомним, что по контракту с Минобороны РФ от 2017 года Лаос приобрел четыре самолета Як-130.

Справка "РГ"

Разработка учебно-боевого самолета Як-130 (по кодификации НАТО: Mitten - "Рукавица") началась в конце 1980-х годов. Он создавался на замену самолетов Л-39. Первый полет совершил в 1996 году. Як-130 оснащен системой имитации режимов боевого применения. В случае войны самолёт может выполнять задачи лёгкого штурмовика. При экспорте Як-130 позиционируется как учебно-тренировочный комплекс для освоения истребителей Су-30МК.