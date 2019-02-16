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16.02.2019 15:56
Рубрика: В мире

Иран обвинил Саудовскую Аравию и ОАЭ в организации теракта против военных

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Власти Исламской Республики возложили ответственность за недавний теракт в стране, в результате которого погибли десятки военнослужащих иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом заявил командующий КСИР Мохаммад Али Джафари.

В минувшую среду в иранской юго-восточной провинции Систан и Белуджистан смертник на заминированном автомобиле врезался в автобус с военнослужащими КСИР на дороге Хаш-Захедан. В результате атаки погибли 27 военных, еще 13 военных получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя действующая в районе ирано-пакистанской границы экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которая в Иране считается террористической.

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"Терпение, которое руководство Ирана испытывало ранее в противостоянии различным заговорам реакционных правительств в регионе, особенно Саудовской Аравии и ОАЭ при руководящей роли США и Израиля, теперь будет совершенно другим. Мы обязательно предпримем ответные меры", - говорится в распространенном заявлении главы КСИР.

По словам Джафари, виновные в совершении кровавого теракта укрылись на территории Пакистана. В этой связи командующий КСИР призвал Исламабад более решительно бороться с террористическими элементами у себя в стране и не допускать их вылазок в Иран.

В мире Ближний Восток Иран
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