Испанские полицейские задержали более трех тонн кокаина

Правоохранительные органы Испании при помощи Португалии изъяли 3,3 тонны кокаина и пресекли деятельность международной группировки, поставлявшей наркотики из Южной Америки.

Судно с кокаином было перехвачено португальскими силами безопасности недалеко от побережья страны. Плавсредство было доставлено в порт Сетубал, где его ждали сотрудники испанской полиции, занимавшиеся расследованием этого дела.

В ходе спецоперации были задержаны 11 человек, среди которых восемь граждан Украины, а также граждане Грузии, Голландии и Франции, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальное сообщение полиции.

Уточняется, что расследование этого дела ведется с ноября 2017 года. Именно тогда следователям стало известно о международной организации, которая занимается поставками крупных партий наркотиков через океан.