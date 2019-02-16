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16.02.2019,  
09:37
Текст:  Руслан Мельников

Испытания ядерной энергоустановки ракеты "Буревестник" прошли успешно

В России завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, которая предназначена для ракеты "Буревестник".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной сфере.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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По его словам испытания ядерной энергоустановки были завершены в январе. Они проходили на одном из полигонов. Это тестирование признано успешными и названо одним из важнейших этапов испытаний  "Буревестника". Было отмечено, что благодаря проведенным испытаниям удалось подтвердить характеристики реактора, который обеспечивает неограниченную дальность полета ракеты.

Напомним, ранее западные СМИ признали, что такое оружие представляет серьезную угрозу. Ракета, работающая на ядерной энергии, может при необходимости находиться в воздухе несколько часов и даже дней, летая вокруг всего Земного шара и совершая маневры. Это позволит ей уклониться от любых современных систем противоракетной обороны.

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