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16.02.2019,  
13:22
Текст:  Руслан Мельников

Новое галлюциногенное оружие России оценили в США

Западные СМИ обратили внимание на российскую аппаратуру, генерирующие визуально-оптические помехи, которая может ослеплять противника, мешая ему вести наблюдение и прицельную стрельбу, вызывать дезориентацию, тошноту и даже галлюцинации.
Фото: Военное Обозрение \ youtube.com Фото: Военное Обозрение \ youtube.com
Фото: Военное Обозрение \ youtube.com

Live Science сравнивает новое российское оружие, которое уже появилось в ВМФ, со стробоскопом. В публикации отмечается, что подробности об этом вооружении неизвестны, но эксперты подтвердили, что оно, действительно может существовать и эффективно использоваться.

Фото: Николай Протопопов / РИА Новости
Появились подробности о галлюциногенном оружии РФ

"Нарушение зрения с помощью света не является чем-то сложным или неправдоподобным", - считает, доцент кафедры психологии и нейронологии Нью-Йоркского университета Джонатан Винавер. Яркий свет, похожий на свет от автомобильных фар, мешает человеку видеть, а мерцание такого света может дезориентировать. Приводится и более простой пример: человек временно слепнет, когда выходит из кинозала на солнечный свет.

А Кристофер Хани, доцент кафедры психологии и наук о мозге в университете Джона Хопкинса подтверждает эффект галлюцинаций, вызванных мерцающим светом. "Неудивительно, если бы люди увидели временные остаточные изображения после воздействия яркого мерцающего света", - говорит он.

Подобный эффект используются в оптических иллюзиях. Но чтобы применять его в качестве оружия на значительном расстоянии, необходимо очень яркое мерцание. Причем особенно сильное воздействие оно окажет на людей, имеющих повышенную чувствительность к таким световым вспышкам.

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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