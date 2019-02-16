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16.02.2019 05:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Полпредство президента в ДФО переедет во Владивосток к сентябрю

Текст: Ольга Журман

Во Владивосток из Хабаровска полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе может переехать к сентябрю. Об этом ТАСС заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, сейчас специалисты полпредства присматривают здания, в которых могут разместиться специалисты полпредства. Ранее сообщалось, что представительство может разместиться в корпусах Дальневосточного федерального университета, оставшихся на материковой части Владивостока после переезда вуза на остров Русский.

Приморью дадут дополнительные средства на перенос столицы ДФО

Как известно, президентом России Владимиром Путиным 13 декабря 2018 годаподписан указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. После этого полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев поставил задачу аппарату полпредства переехать во Владивосток в течение года.

Ранее Юрий Трутнев рассказал, что переехать во Владивосток смогут не более 25 процентов сотрудников, работающих в представительстве, остальных планируется набрать на месте.

По его мнению, такая ротация должна помочь бороться с коррупцией и аффилированностью, а также привнести новые идеи в работу.
 

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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