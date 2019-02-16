Полпредство президента в ДФО переедет во Владивосток к сентябрю

Во Владивосток из Хабаровска полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе может переехать к сентябрю. Об этом ТАСС заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, сейчас специалисты полпредства присматривают здания, в которых могут разместиться специалисты полпредства. Ранее сообщалось, что представительство может разместиться в корпусах Дальневосточного федерального университета, оставшихся на материковой части Владивостока после переезда вуза на остров Русский.

Как известно, президентом России Владимиром Путиным 13 декабря 2018 годаподписан указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. После этого полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев поставил задачу аппарату полпредства переехать во Владивосток в течение года.

Ранее Юрий Трутнев рассказал, что переехать во Владивосток смогут не более 25 процентов сотрудников, работающих в представительстве, остальных планируется набрать на месте.

По его мнению, такая ротация должна помочь бороться с коррупцией и аффилированностью, а также привнести новые идеи в работу.

