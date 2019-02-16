В Приморье осуждены пятеро браконьеров из КНДР

Хасанский районный суд Приморского края вынес приговор пятерым северокорейским рыбакам, признав их виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Один из них также осужден за незаконное пересечение границы РФ.

В апреле прошлого года капитан судна из КНДР вместе с находившимися на борту соотечественниками нелегально оказался в Японском море, на территории РФ.

Все пятеро с помощью ставной сети выловили особей минтая, крабов и другие ресурсы. Иностранцев на месте преступления поймали пограничники.

"Им назначено лишение свободы на срок от двух лет до двух лет одного месяца в колонии-поселении", - сообщает краевая прокуратура.

Кроме того, рыбаки должны возместить причиненный экологический ущерб.