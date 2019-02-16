Новости

Ученые выяснили, как защитить организм от рака 11:21
Ученые создали климатическую карту США в 2080 году 11:00
Умер петербургский стимпанк-художник Виктор Григорьев 10:51
Минск: Австрия профинансировала памятник в "Тростенце" 10:29
Коридоры для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" откроются 19 февраля 10:24
СК возбудил дело против зампредседателя Иркутского облсуда 10:23
Появилось видео сопровождения Ту-95МС японскими истребителями 10:15
Беларусь рассчитывает вступить в ВТО к середине 2020 года 09:51
Болтон утверждает, что венесуэльские генералы контактируют с оппозицией 09:29
В Приморье из огня спасли 14 человек 09:00
Назван регион ДФО с самыми дорогими квартирами 08:41
В Приморье осуждены пятеро браконьеров из КНДР 08:09
В Хабаровском крае чиновник обогатился на "мертвых душах" 07:55
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на три километра 07:40
Сообщение об увольнении стало причиной стрельбы в Иллинойсе 07:39
Еще в одном районе Хабаровского края ввели противопожарный режим 07:30
В Магадане пожарный спас двух человек в свой выходной 07:08
Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М 07:05
Видео: Электронная сигарета загорелась на борту самолета в США 06:36
В Китае более 10 человек оказались под завалами рухнувшего дома 06:21
В Благовещенске пожар на складе потушили спустя сутки 06:07
Генерал США заявил о возможном выводе из Афганистана тысячи военных 05:58
В Приамурье два человека погибли в ДТП 05:45
Конгресс США инициировал расследование после введения Трампом ЧП 05:28
Полпредство президента в ДФО переедет во Владивосток к сентябрю 05:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
16.02.2019 10:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело против зампредседателя Иркутского облсуда

Текст: Екатерина Дементьева

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова. Как сообщает пресс-служба СК, его обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290 УК РФ (Получение взятки).

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы ФСИН

Как полагает следствие, в 2017 году Николай Новокрещенов через посредника получил две взятки на общую сумму 200 тысяч рублей за отмену постановлений нижестоящих судов и прекращение производства по делам о серьезных нарушениях правил дорожного движения - вождении в пьяном виде и отказе от медосвидетельствования.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в июне 2018 года согласилась с представлением председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Новокрещенова. Верховный Суд оставил это решение без изменения, оно вступило в законную силу.

Зампредседателя Иркутского областного суда избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствие занимается сбором и закреплением доказательственной базы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, в конце 2017 года в Иркутске распространилась информация о том, что заместителя председателя областного суда задержали на 48 часов, а несколько судей ушли в отставку. Однако председатель облсуда Владимир Ляхницкий официально опроверг эти сведения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся
Коридоры для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" откроются 19 февраля
Мадуро предложил план развертывания вооруженных сил Венесуэлы
Fitch подтвердило рейтинг РФ на уровне "BBB-"
В Конгресс США внесен законопроект о запрете выхода из ДРСМД