СК возбудил дело против зампредседателя Иркутского облсуда

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова. Как сообщает пресс-служба СК, его обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 290 УК РФ (Получение взятки).

Как полагает следствие, в 2017 году Николай Новокрещенов через посредника получил две взятки на общую сумму 200 тысяч рублей за отмену постановлений нижестоящих судов и прекращение производства по делам о серьезных нарушениях правил дорожного движения - вождении в пьяном виде и отказе от медосвидетельствования.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в июне 2018 года согласилась с представлением председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Новокрещенова. Верховный Суд оставил это решение без изменения, оно вступило в законную силу.

Зампредседателя Иркутского областного суда избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствие занимается сбором и закреплением доказательственной базы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, в конце 2017 года в Иркутске распространилась информация о том, что заместителя председателя областного суда задержали на 48 часов, а несколько судей ушли в отставку. Однако председатель облсуда Владимир Ляхницкий официально опроверг эти сведения.