Умер петербургский стимпанк-художник Виктор Григорьев

В Санкт-Петербурге скончался художник Виктор Григорьев, работавший в стиле арт-механика, или стимпанк. Об этом сообщила пресс-служба Открытой киностудии "Лендок" на своей странице в соцсетях.

Художнику было 53 года. Виктора Григорьева называли настоящим волшебником. С его работами знакомы все петербуржцы. И не только потому, что он оформлял спектакли, кинофильмы, праздники и карнавалы (как в Северной столице, так и в других городах и странах), но и благодаря его удивительным механическим работам, которые украшают витрины Северной столицы. Среди них, например, англичанин в клетчатом жилете, который крутит колеса старого велосипеда, попивая при этом чай. А в витрине Большого театра кукол живет созданный Григорьевым слон, на спине у которого - целый мир с домами, каруселями и летающими рыбами.

- Мы выражаем свои соболезнования семье, друзьям и коллегам Виктора, - говорят в "Лендоке". - Очень грустим....

В память о художнике 17 февраля в 17:00 в "Лендоке" покажут фильм Сергея Ландо "Петербургские куклы".

Виктора Григорьева похоронят на Смоленском кладбище. Прощание с художником пройдет 19 февраля в церкви Анастасии Узорешительницы на набережной Лейтенанта Шмидта.