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16.02.2019,  
10:35
Текст:  Сергей Птичкин

Россия представит новинки вооружения и военной техники на IDEX 2019

На открывающемся в воскресенье крупнейшем военно-техническом салоне IDEX 2019 представители российской оборонки покажут лучшие свои образцы и ряд новинок.
Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ". Фото: Ростех Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ". Фото: Ростех
Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ". Фото: Ростех

Такой салон проходит по нечетным годам в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби. Поскольку рынок оружия на Ближнем Востоке один из крупнейших в мире, на IDEX традиционно собираются ведущие производители военной техники, вооружения и боеприпасов. Россия с самого начала работы этих салонов - с 1993 года - была и остается крупнейшим его участником.

Фото: Пресс-службы АО "НПК "Техмаш"
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Конечно, американские санкции свое дело сделали, осложнив показ нашей техники во всей ее красе и мощи за пределами России, тем не менее в Абу-Даби предприятия "Ростеха" - крупнейшего отечественного оборонно-промышленного холдинга - привезли много чего интересного. Многое будет выставлено на стендах "Рособоронэкспорта", являющегося основным организатором нашей экспозиции, а также на стендах различных предприятий.

"Страны Ближнего Востока и Северной Африки являются для нас крайне важными рынками, на которых мы реализуем множество проектов как в гражданских областях, так и в области военно-технического сотрудничества, - отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. - На IDEX-2019 свои разработки продемонстрируют более 50 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Всего будет представлено около тысячи экспонатов, при этом ряд образцов вооружения и военной техники мы покажем впервые".

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил: "Каждый раз мы показываем на выставке в Абу-Даби самые свежие позиции своего экспортного каталога. Исключением не станет и этот год. В рамках организованной компанией единой российской экспозиции представим нашим иностранным партнерам более 200 перспективных образцов для всех видов вооруженных сил. Уверен, IDEX 2019 по традиции откроет новые горизонты в ключевом для компании регионе арабского Востока, на который в 2018 году пришлась почти половина нашего объема поставок".

"Рособоронэкспорт" и НПО "Высокоточные комплексы" впервые на зарубежных выставках организуют показ корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ", который разработан и производится в Туле, в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова. В выставочном павильоне уже смонтирована эта грозная установка в ее натуральном виде. Вне сомнения, она станет одной из сенсаций салона, так как ни одна страна мира ничего подобного не производит.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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На стенде концерна "Калашников" будут впервые представлены автоматы АК новейшей 200-й серии. Это АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205.

Среди других новинок можно отметить боевую машину десанта БМД-4М, бронетранспортер многоцелевой десантный БТР-МДМ, гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, зенитный ракетный комплекс "Викинг", элементы системы защиты комплекта "Ратник".

Большое внимание иностранных заказчиков, как подчеркивают представители "Рособооронэкспорта", ожидается к продукции, прошедшей проверку в реальных боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. Такие образцы уже стали бесспорными лидерами в своих сегментах мирового рынка оружия. Это истребители Су-35 и МиГ-29М, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, танк Т-90С, боевая машина огневой поддержки БМПТ, противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными беспилотниками "Репеллент", а также корабли и подводные лодки с интегрированными ракетными системами "Калибр".

Салон IDEX-2019 будет работать с 17 по 21 февраля.

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