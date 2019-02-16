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Рубрика: Спорт

Россияне и белорусы достойно выступили на ЕЮОФ-2019 в Сараево

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Олимпийская команда России. Фото: Александр Борисов/РГ Олимпийская команда России. Фото: Александр Борисов/РГ
Олимпийская команда России. Фото: Александр Борисов/РГ

Российская олимпийская команда заняла шестое место в медальном зачете на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ-2019) в Сараево и Восточном Сараево, завоевав два "золота", семь серебряных и три бронзовых награды.

Известно уже, что победу в общем зачете одержали спортсмены из Норвегии (шесть - золотых медалей, одна - серебренная, пять - бронзовых), вторыми стали швейцарцы, третьими - французы, четвертыми - австрийцы, а пятыми - венгры. Россияне же завоевали 12 наград, из которых две высшей пробы достались фигуристам Анне Щербаковой и Илье Яблокову.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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В свою очередь генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев обратился в пятницу к спортсменам: "Думаю, для каждого из вас это первое комплексное соревнование под эгидой олимпийского комитета". "Вы действительно вошли в олимпийскую команду России, сделали первый шаг в нашей олимпийской семье, - указал он. - Сделав первый шаг, вы сможете выйти на ту прямую, которая позволит вам достигнуть максимального результата в спорте высших достижений". При этом Сенгелеев сделал особый акцент на том, что "семь человек у нас завоевали серебряные медали, остановились в шаге от победы", добавив: "Но расстраиваться не надо - у вас все впереди".

На зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале выступили и 46 белорусских атлетов в шести видах спорта, заняв 14 позицию в общем зачете. На счету команды из братской Беларуси три медали: хоккейная команда - "серебро", фигурист Евгений Пузанов - "бронза", шорт-трекистка Яна Домбровская - "бронза".

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