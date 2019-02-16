Российские спортсмены в Сараево стали частью большой олимпийской семьи

В Сараево и Восточном Сараево завершился XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. Российские спортсмены увозят в субботу домой 12 медалей: две золотые, семь серебряных и три бронзовых.

Посол РФ в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов отметил, что наши юноши и девушки достойно представили великую спортивную державу - Россию - на фестивале.

"Вы стали важной частью большого спортивного праздника, который вернулся в Боснию и Герцеговину спустя много лет, - цитирует слова дипломата Служба информации Олимпийского комитета России (ОКР). - Россию здесь любят и уважают. Думаю, что вы это тоже ощутили на соревнованиях. Поздравляю всех медалистов, а тех, кто не завоевал награды, призываю сильно не расстраиваться. Вы сделали только первый олимпийский шаг, впереди у каждого из вас длинная, интересная и, надеюсь, успешная карьера в спорте".

В свою очередь генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев указал в своем обращении на тот факт, что молодые спортсмены стали теперь частью большой олимпийской семьи.

"Для многих из вас - это первое комплексное олимпийское соревнование, - подчеркнул он. - В столице Боснии и Герцеговины вы стали частью большой олимпийской семьи, вышли на дорогу, которая ведет в спорт высших достижений. Мы будем внимательно следить за вашими успехами и, уверен, со многими обязательно встретимся уже на взрослых олимпийских соревнованиях. Приятно, что расширяется география юношеского спорта. На фестиваль приехали представители 18 регионов Российской Федерации - от Москвы до Тюменской области и Сахалина. Медали завоеваны не только в тех видах, где мы традиционно сильны (в биатлоне, шорт-треке и лыжных гонках), но и, например, в горных лыжах. Семеро олимпийцев везут домой серебряные награды. Это говорит об их высоком потенциале".

Между тем к спортсменам обратился и прославленный конькобежец Сергей Фокичев, который ровно 35 лет назад в Сараево выиграл олимпийское "золото" на дистанции 500 метров. Он подчеркнул, что в спорте нельзя останавливаться на достигнутом. "Я был на многих соревнованиях и всей душой переживал за нашу команду, - заявил олимпиец. - Кто-то порадовал, кому-то, как, например, хоккеистам, по разным причинам реализовать свой потенциал не удалось. Ребята, в любом случае делайте правильные выводы и двигайтесь дальше! Дерзайте, набирайтесь опыта! Мы ждем вас в большой и дружной олимпийской семье".

Следует отметить, что знаменосцем Олимпийской команды России на церемонии закрытия XIV Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля была выбрана трехкратный серебряный призер Алена Баранова, дочь олимпийской чемпионки 2006 года в лыжной эстафете Натальи Барановой-Масалкиной.

На зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале выступили и 46 белорусских атлетов в шести видах спорта, заняв 14 позицию в общем зачете. На счету команды из братской Беларуси три медали: хоккейная команда - "серебро", фигурист Евгений Пузанов - "бронза", шорт-трекистка Яна Домбровская - "бронза".

Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль прошел в Сараево и Восточном Сараево с 9 по 16 февраля 2019 года. Здесь выступали 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыграли 32 комплекта медалей в 8 видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге. Победу в общем зачете одержали спортсмены из Норвегии (шесть - золотых медалей, одна - серебряная, пять - бронзовых), вторыми стали швейцарцы, третьими - французы, четвертыми - австрийцы, а пятыми - венгры. Россияне же завоевали 12 наград, из которых две высшей пробы достались фигуристам Анне Щербаковой и Илье Яблокову.

Города, принимавшие фестиваль, располагаются в межгорной котловине на берегах реки Миляцки, на территории Боснии и Герцеговины. С южной стороны к Сараево, где в 1984 году проходили зимние Олимпийские игры, непосредственно примыкает его бывшая часть - ныне город Восточное Сараево, расположенный на территории Республики Сербской.

Девизом ЕЮОФ-2019 в Сараево была выбрана фраза "Два города - одна мечта". Проведение столь крупного спортивного мероприятия стало для всех жителей Боснии и Герцеговины отличной возможностью для примирения и согласия. "Для нас олимпийский фестиваль - это нечто большее, чем просто соревнование, - подчеркнул директор Оргкомитета "Сараево-2019" Сенахид Годиньяк. - Мы строим наше будущее, ведь отношения людей в Сараево и Восточном Сараево в 90-е годы прошлого века были полностью разрушены. Успешное проведение фестиваля позволит не только претендовать на другие проекты в области спорта, но и сблизит наши народы".

Символично, что именно XIV зимние Олимпийские игры проходили в Сараево (Югославия) с 8 по 19 февраля 1984 года. В Играх принимали участие 1272 спортсмена (274 женщины и 998 мужчин) из 49 стран. Это был рекорд для зимних игр. Их официальным символом являлся волчонок Вучко. Представители СССР (99 участников, из которых 25 женщин) тогда завоевали 6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей, заняв второе командное место на Олимпиаде.