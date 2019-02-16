С какими вызовами сталкивается Берлинале на рубеже двух эпох

В субботу вечером в Berlinale Palast будет официально закрыт занавес 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Среди его возможных лауреатов называют такие фильмы, как "Бог есть, ее зовут Петруния" (Македония), "Яйцо" (Монголия), "Элиза и Марсела" (Испания), "Синонимы" (Израиль). Последние уже обмывают свою первую награду - "Синонимам" достался приз международной ассоциации прессы ФИПРЕССИ.

Вместе с 69-м Берлинале уходит в прошлое и 18-летний период директорства Дитера Косслика, который был снят с должности в прошлом году и теперь оттрубил свой последний фестиваль. Вместо одного директора отныне будут два: Карло Шатриан, возглавлявший кинофорум в Локарно, будет обеспечивать творческий уровень, а Мариэтт Риззенбек, в прошлом исполнительный директор прокатной компании German Film, - деловой. Критиковавшие политику Косслика кинематографисты в своем открытом письме два года назад требовали вернуть Берлинале статус одного из трех авторитетнейших в Европе, наравне с Каннами и Венецией. Министерство культуры обещало с приходом новых директоров омолодить фестиваль, сохранив его политическую направленность и демократизм.

Все понимают, что фестиваль делают звезды и пресса. Не случайно главные спонсоры Берлинале - автомобильные и косметические компании - всерьез озабочены отсутствием больших звезд и настаивают на том, чтобы джинсово-кедовый Берлинский фестиваль стал более гламурным. Но звезды в Берлин едут неохотно: зябкий февраль - не лучшее время для дефиле по красным дорожкам. Поговаривают о смещении Берлинале на более поздний срок - на начало марта, к примеру, когда в Берлине проглядывает солнце.

Есть финансовые проблемы: заканчиваются сроки договоров с ведущими спонсорами - такими, как концерн Audi. Через три года закончится и срок аренды Berlinale Palast на Потсдамер-платц, и уже идут разговоры о поисках новой дислокации фестиваля. Среди возможных мест называют старый, ныне пустующий аэропорт Темпельхоф, со взлетных полос которого Берлинале сможет набрать новую высоту.

Но одна из главных проблем, стоящих перед новыми директорами, связана с новыми вызовами, которые предлагают быстро меняющиеся технологии. Уже невозможно делать вид, что кино смотрят исключительно в кинотеатрах. Возникшие относительно недавно стрим-колоссы наподобие Netflix заметно оттягивают к себе аудиторию и уже приступили к финансированию собственного кинопроизводства. Каннский фестиваль отказался сотрудничать с Netflix и, как известно, лишился нескольких очень важных, всеми ожидаемых фильмов. Венеция оказалась более гибкой и не только допустила в конкурс фильмы, спродюсированные интернет-гигантом, но и увенчала один из них Золотым львом - "Рому" Альфонса Куарона, который теперь претендует и на "Оскар". Уходящему директору Дитеру Косслику пришлось выдержать весьма яростную атаку немецких киносетей, протестовавших против включения в конкурсную программу еще одной картины производства Netflix - основанной на реальном факте лесбийской драмы "Элиза и Марсела". Косслик с честью отразил наскоки, фильм был показан, и зал принял появившийся во вступительных титрах фирменный знак стрим-компании бурными аплодисментами, смешанными со свистом. Испанский режиссер картины Изабель Койшет на пресс-конференции назвала владельцев киносетей бунтарями и напомнила, что никто из кинопродюсеров не хотел финансировать ее проект, и что именно благодаря Netflix актуальный и очень важный сегодня фильм стал реальностью. Так или иначе, интернет-прокат фильмов будет расширяться, интернет-компании будут и в дальнейшем производить хорошее кино, приглашая в режиссерское кресло ведущих мастеров, и вопрос только в том, как надолго у фестивалей хватит упрямства сопротивляться очевидному и неизбежному.

Сильный удар в солнечное сплетение 69-му Берлинскому фестивалю нанесло руководство китайской кинематографии, запретив показ фильма Чжана Имоу "Одна секунда", который был, судя по всему, одним из главных козырей конкурса. Из-за этого фестиваль завершился досрочно, взяв нелепую паузу до церемонии торжественного закрытия. В самый разгар конкурса, истощив запасы рекламы, досрочно перестали выходить и ежедневные киножурналы. Предложив на прощание беспрецедентно слабую конкурсную программу, Берлинале пока напоминает сдувшийся и печально повисший воздушный шарик. Восстановить его из руин в условиях обострившейся конкуренции, финансовых проблем и общего кризиса кино как искусства - задача из сложнейших. Сможет ли он в будущем, юбилейном для фестиваля году вернуть себе былую славу и авторитет - покажет ближайшее будущее. Во Франции в таких случаях возглашают: "Король умер - да здравствует король!".