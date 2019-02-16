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16.02.2019 12:32
Рубрика: В мире

Сестра экс-главы МИД Британии разделась в прямом эфире из-за Brexit

Текст: Александр Саможнев
Фото: Dove puoi trovare di tutto \ youtube.com Фото: Dove puoi trovare di tutto \ youtube.com
Фото: Dove puoi trovare di tutto \ youtube.com

Сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона - Рейчел Джонсон разделась в прямом эфире телеканала Sky News в ходе обсуждения выхода страны из Евросоюза, сообщает газета The Mirror.Джонсон объяснила свой поступок тем, что сейчас трудно привлечь дополнительное внимание к проблеме Brexit.  "Такое чувство, что мы достигли точки насыщения. Поэтому я хотела, чтобы мой голос услышали", - добавила дама.

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Она напомнила, что ранее преподавательница Кембриджского университета Виктория Бейтман нашла "поразительный способ" выразить свои чувства по поводу выхода Британии из ЕС - пришла на интервью голой.

Рейчел отметила, что решила последовать примеру Бейтман. После этого 53-летняя журналистка сняла с себя шелковую блузку. Модераторы передачи попытались сгладить неловкий момент и все превратить в шутку. Некоторые зрители при этом отвернулись и покраснели.

Напомним, экс-глава МИД Великобритании в период с 2016 по 2018 год активно выступал за выход из Евросоюза. В настоящее время британское правительство пытается завершить этот процесс к 29 марта текущего года. Однако до сих пор сделка с ЕС, которая бы устраивала бы заинтересованные стороны, окончательно не утверждена.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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