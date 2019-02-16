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16.02.2019,  
11:50
Текст:  Руслан Мельников

В России испытали новейший плавающий БТР

Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

В России начались ходовые испытания новейшего плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, который со временем должен заменить МТ-ЛБ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Абдулова, главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения, которое является частью Курганмашзавода госкорпорации "Ростех". Собеседник агентства рассказал не только о начале ходовых испытаний, но и о том, что их планируется завершить осенью 2019 года.

Фото: wikipedia.org
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Новая машина способна двигаться по воде, ее также можно десантировать с самолетов-транспортников. На суше она разгоняется до 70 километров в час, а на воде передвигается со скоростью до 10 километров в час.

В экипаж бронетранспортера входят три человека. Кроме того он может перевозить 14 десантников.

На вооружении БТ-3Ф имеется 7,62-мм пулемет, снабженный тепловизором и лазерным дальномером. Вести огонь из пулемета можно благодаря дистанционно управляемому боевому модулю.

Ранее сообщалось, что новой машиной интересовались Минобороны РФ и Индонезия.

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