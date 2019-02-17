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17.02.2019 10:29
Рубрика: Экономика

ЦБ дал банкам рекомендации по защите биометрических данных

Текст: Юлия Кривошапко

Банк России советует кредитным организациям информировать регулятор обо всех инцидентах, возникающих на этапах работы с биометрическими данными клиентов. Об этом говорится в рекомендациях, подготовленных ЦБ. Они должны свести к минимуму возможные риски при пользовании Единой биометрической системой.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно рекомендациям ЦБ, банки должны регистрировать действия операторов, работающих с персональными данными. При сборе сведений приоритетным должно быть использование персонального квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника для подписания электронных сообщений, содержащих биометрические персональные данные.

Фото: iStock
Защитой информации займутся искусственный интеллект и биометрия

Рекомендуется исключить возможность хранения биометрических персональных данных на автоматизированном рабочем месте. Защита сведений при использовании Единой биометрической системы должна обеспечиваться с применением средств криптографической защиты информации, имеющих подтверждение соответствия требованиям.

Банки сейчас начали сбор биометрических данных клиентов для предоставлениям услуг дистанционного обслуживания. Как ранее писала "РГ", эти сведения могут заинтересовать хакеров. В связи с этим специалисты не исключают вероятность активизации кибератак на кредитные организации с целью кражи биометрических данных.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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