Иран построил подводную лодку с крылатыми ракетами

В Иране продемонстрировали новую подводную лодку Fateh. На официальной церемонии присутствовал президент страны Хасан Рухани. Субмарина оснащена крылатыми ракетами.

Церемония прошла в воскресенье в южном портовом городе Бендер-Аббас, пишет Press TV. Fateh весит около 600 тонн, оснащена современным оружием, в числе которых и торпеды, и крылатые ракеты, и морские мины. Их можно запускать по надводным целям противника из подводного положения лодки. Максимальная глубина погружения субмарины - 200 метров.

Субмарина имеет акустическую локационную систему, которая может идентифицировать вражеские суда, говорится в репортаже.

В конце ноября 2018 года в состав Военно-морского флота Ирана вошли две подводные лодки класса Ghadir, способные запускать подводные ракеты, торпеды и мины. Они предназначены для плавания в мелководье Персидского залива. Есть в Иране подводные лодки и других классов.