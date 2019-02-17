Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.02.2019,  
16:17
Текст:  Николай Грищенко

Норвежский корабль-шпион оказался в прицеле российского самолета

В социальных сетях появилось изображение норвежского разведывательного корабля Eger, который до недавнего времени носил имя Марjaта. Снимок сделан с помощью системы управления огнем.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России
В России определились с окончательным обликом ПАК ДА

"Этого корабля очень много. Он непременный участник всех движух Северного флота. Он всегда где-то неподалеку. Конечно под контролем, но его обводы знают абсолютно все моряки СФ", - написал блогер fighter_bomber.

Большинство пользователей интернета считают, что снимок был сделан с борта Су-24, который выполнял учебную атаку на судно. Снимок был сделан с расстояния в четыре километра.

Корабль-шпион был построен на норвежском предприятии Langsten shipyard в 1992 году и принят на вооружение с базированием в Киркенесе в 1995 году. Водоизмещение корабля - 7560 тонн. Длина 80 метров и ширина 40 метров. Почти 20 лет судно носило название Марjaта и выполняла задачи вблизи границ с Россией. Российские летчики и моряки окрестили норвежский корабль-шпион "Машка" или "Утюг".

В 2016 году норвежский флот пополнился новым шпионским судном, которое по традиции получило имя Марjaта. Старое пришлось переименовать в Eger.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: Татьяна Андреева/РГ
В России началась работа над беспилотным танком будущего 16:30
Истребители в Карелии приземлились на "поврежденную" полосу 13:52
Появилось видео сопровождения Ту-95МС японскими истребителями 16.02.2019
корабли
Фото: Концерн "Калашиников"
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео 15:57
Видео: флот США пополнил корабль-невидимка 12:03
Турбореактивный снаряд радиолокационных помех покажут на IDEX-2019 14.02.2019
Норвегия
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Россия начала поставки АК-103 в Саудовскую Аравию 14:19
Норвежский фрегат выбросился на берег после аварии 08.11.2018
Четверо военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии 04.11.2018