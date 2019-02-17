Норвежский корабль-шпион оказался в прицеле российского самолета

Разведывательное судно ВМС Норвегии Eger на прицеле у бомбардировщика Су-24 ВМФ России. Фото Fighterbomber pic.twitter.com/9cJbXWZPLr — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 17 февраля 2019 г.

В социальных сетях появилось изображение норвежского разведывательного корабля Eger, который до недавнего времени носил имя Марjaта. Снимок сделан с помощью системы управления огнем.

"Этого корабля очень много. Он непременный участник всех движух Северного флота. Он всегда где-то неподалеку. Конечно под контролем, но его обводы знают абсолютно все моряки СФ", - написал блогер fighter_bomber.

Большинство пользователей интернета считают, что снимок был сделан с борта Су-24, который выполнял учебную атаку на судно. Снимок был сделан с расстояния в четыре километра.

Корабль-шпион был построен на норвежском предприятии Langsten shipyard в 1992 году и принят на вооружение с базированием в Киркенесе в 1995 году. Водоизмещение корабля - 7560 тонн. Длина 80 метров и ширина 40 метров. Почти 20 лет судно носило название Марjaта и выполняла задачи вблизи границ с Россией. Российские летчики и моряки окрестили норвежский корабль-шпион "Машка" или "Утюг".

В 2016 году норвежский флот пополнился новым шпионским судном, которое по традиции получило имя Марjaта. Старое пришлось переименовать в Eger.