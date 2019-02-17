Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.02.2019,  
11:04
Текст:  Руслан Мельников

Новейшая ракета "Бронебойщик" прошла испытания

В России завершились госиспытания новейшей авиационной ракеты С-8ОФП, известной также как "Бронебойщик".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Такую информацию обнародовало РИА Новости со ссылкой на гендиректора концерна "Техмаш" Владимира Лепина. Он также сообщил, что уже решается вопрос о поставках "Бронебойщика" для армейских нужд.

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
Испытания ядерной энергоустановки ракеты "Буревестник" прошли успешно

Новыми ракетами будут вооружаться самолеты типа Су-25 и вертолеты Ми-8. Настройки взрывателя позволяют "Бронебойщику" пробивать преграду, за которой укрылась цель. Новая ракета, в зависимости от поставленных задач, может взрываться перед преградой или уже за ней.

Ранее отмечалось, что "Бронебойщик" имеет тот же калибр и конфигурацию, что и стоящие на вооружении 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты, но по боевым возможностям превосходит их в пять-шесть раз.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Видео: флот США пополнил корабль-невидимка 12:03
Новые ракеты обнулят работу радиолокационных систем 14.02.2019
Умер разработчик "Тополя" и "Ярса" 14.02.2019
испытания
В Арктике протестировали электронного часового 14.02.2019
Видео: в России испытали новейшую 57-мм автоматическую пушку 13.02.2019