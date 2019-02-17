Новейшая ракета "Бронебойщик" прошла испытания

В России завершились госиспытания новейшей авиационной ракеты С-8ОФП, известной также как "Бронебойщик".

Такую информацию обнародовало РИА Новости со ссылкой на гендиректора концерна "Техмаш" Владимира Лепина. Он также сообщил, что уже решается вопрос о поставках "Бронебойщика" для армейских нужд.

Новыми ракетами будут вооружаться самолеты типа Су-25 и вертолеты Ми-8. Настройки взрывателя позволяют "Бронебойщику" пробивать преграду, за которой укрылась цель. Новая ракета, в зависимости от поставленных задач, может взрываться перед преградой или уже за ней.

Ранее отмечалось, что "Бронебойщик" имеет тот же калибр и конфигурацию, что и стоящие на вооружении 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты, но по боевым возможностям превосходит их в пять-шесть раз.