Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.02.2019,  
13:52
Текст:  Светлана Цыганкова

Истребители в Карелии приземлились на "поврежденную" полосу

Фото: Rulexip/wikimedia.org Фото: Rulexip/wikimedia.org
Фото: Rulexip/wikimedia.org

Экипажи новейших истребителей Су-35 и Су-27, дислоцированные в Карелии, выполнили тренировочные посадки на условно поврежденную полосу. Всего за смену летчики-истребители выполнили 20 вылетов как днем, так и ночью.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Авиаполк Северного флота пополнили два модернизированных МиГ-31

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ, сначала летчики оценивали состояние "поврежденной" взлетно-посадочной полосы. Они выполнили пробные заходы на самой низкой высоте, а потом сели на том участке, который им задали.

Кроме этого, экипажи отработали и задачи по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов "неприятеля", технику одиночного и группового пилотирования.

Су-27 относится к истребителям четвертого поколения. Первый полет был совершен в мае 1977 года. Су-35 - сверхманевренный истребитель 4++. Это глубокая модернизация Су-27. Его ресурс - 6 тысяч летных часов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Россия начала поставки АК-103 в Саудовскую Аравию 14:19
"Игла-С" успешно поразила цель на учениях в Венесуэле 16.02.2019
Ракетный полк Тейковской дивизии впервые применил "Листву" 14.02.2019
ВКС России
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Видео: флот США пополнил корабль-невидимка 12:03
В России определились с окончательным обликом ПАК ДА 14.02.2019
Экипажи "Терминаторов" ЗВО разбили бронетехнику "противника" 13.02.2019
истребители
Авиаполк Северного флота пополнили два модернизированных МиГ-31 14.02.2019
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29 13.02.2019