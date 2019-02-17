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17.02.2019,  
16:30
Текст:  Руслан Мельников

В России началась работа над беспилотным танком будущего

Российские разработчики уже сейчас ведут работу над формированием облика безэкипажного танка будущего. Эксперты считают, что он появится скоро.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Андрея Терликова, гендиректора - главного конструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, входящего в "Уралвагонзавод".

Фото: Wikimedia.org
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На выставке вооружений IDEX-2019 он заявил о том, что в этом направлении ведутся определенные наработки.

"Мы просматриваем облик этой машины, отрабатываем научно-технический задел", - сказал он.

По словам Андрея Терликова, работа над созданием безэкипажных танков велась еще в конце 20 века. При этом использовались Т-64 и Т-72. И уже в то время отечественные разработчики оказались "более готовы к безэкипажным машинам, чем наши оппоненты".

Андрей Терликов считает, что благодаря развитию роботизации и искусственного интеллекта, полностью безэкипажные машины - это дело вовсе не далекого будущего, а, возможно, уже настоящего.

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