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17.02.2019,  
14:19
Текст:  Антон Валагин

Россия начала поставки АК-103 в Саудовскую Аравию

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Россия начала реализацию контракта по поставку автоматов Калашникова АК-103 в Саудовскую Аравию.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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- Следующий этап - создание совместного производства автомата как для нужд Королевства Саудовская Аравия, так и для третьих стран. В перспективе обе стороны намерены согласовать карту трансферта технологий и программу поэтапной локализации производства АК-103 на территории королевства, - рассказал глава Рособороэкспорта Александр Михеев. Его слова приводит телеканал "Звезда".

Напомним, контракт о поставке на ранее закрытый для российского оружия саудовский рынок автоматов, тяжелых огнеметов, зенитных систем С-400 и автоматических гранатометов был подписан в 2017 году. Соглашением предусмотрена передача технологий для производства ПТРК "Корнет", ТОС "Буратино", гранатометов и автоматов.

Тем временем

Россия и Саудовская Аравия обсуждают детали поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". "По С-400 мы проводим дополнительные консультации", - сказал Михеев.

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