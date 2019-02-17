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17.02.2019,  
13:02
Текст:  Руслан Мельников

В России успешно испытан боевой беспилотник-камикадзе

Российские разработчики создали и провели тестирование летающего дрона, который совершает самоподрыв после того как приблизится к цели.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Как сообщает РИА Новости, испытания беспилотника-камикадзе, разработанного концерном "Калашников", прошли успешно. Об этом заявили в пресс-службе концерна на оружейной выставке IDEX-2019.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Также сообщается, что после испытаний новый беспилотный аппарат готов к использованию. Его, кстати, впервые представили на подобном мероприятии.

Стали известны и некоторые характеристики беспилотника. Дрон может совершать полет длительностью до 30 минут и разгоняться в воздухе от 80 до 130 километров в час. При этом летающий камикадзе может нести до трех килограммов груза.

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