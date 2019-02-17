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17.02.2019,  
12:03
Текст:  Антон Валагин

Видео: флот США пополнил корабль-невидимка

В Сан-Франциско состоялась церемония ввода в состав американского военно-морского флота кораблея ближней прибрежной зоны LCS-16 Tusla. Трансляция церемонии велась на Youtube-канале ВМС США.

Фото: Военное Обозрение \ youtube.com
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Tusla - восьмой корабль прибрежной зоны (LCS), названный в честь Таслы, второго по величине города Оклахомы. Закладка корабля состоялась в январе 2016 года на верфи в Мобиле, Алабама. 16 марта 2017 года Tusla спущен на воду и год спустя завершил приемо-сдаточные испытания.

Корабли типа LCS предназначены для обеспечения безопасности судоходства в прибрежных районах, минной разведки и участия в специальных операциях. Тримаранная конструкция позволяет LCS развивать скорость до 45 узлов в час (при волнении до 3 баллов), в конструкции судна применены стелс-технологии.

Базовым вооружением Tusla являются два вертолета MH-60R Seahawk, пять артустановок калибра 57 и 50 мм, зенитно-ракетный комплекс Evolved SeaRAM на 11 ячеек. Модульная конструкция LCS позволяет устанавливать дополнительное вооружение и оборудование в зависимости от задач предстоящей миссии.

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