Новости

Фото: Максим Виторган почти не спит 15:59
Юрий Быков занялся публичным самобичеванием из-за фильма "Завод" 15:22
"Бамблби" оказался не спин-оффом "Трансформеров", а перезапуском 14:24
Американские сценаристы назвали лучшие фильмы и сериалы года 13:25
Видео: показана судьба несъеденных подношений Якубовичу 12:41

Актер сериала "Интерны" ранен в Москве из помпового ружья

ТВ и сериалы
    18.02.2019, 14:36
Текст:   Олег Усков
Кадр из сериала "Интерны". Фото: kino-teatr.ru Кадр из сериала "Интерны". Фото: kino-teatr.ru
Кадр из сериала "Интерны". Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Дмитрий Митюрич, известный по сериалам "Интерны" и "Балабол", был ранен из помпового ружья.

Как передает 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в российской столице на съемках клипа.

Фото: youtube.com/ Первый канал
Видео: показана судьба несъеденных подношений Якубовичу

Уточнено, что 52-летний артист обратился в одну из больниц Москвы за медицинской помощью 17 февраля в половине десятого вечера.

Как поясняет Митюрич, "пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела из помпового ружья", в результате чего актер и получил "термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени".

Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.

Дмитрий Митюрич родился в 1966 году. В 1988-м окончил Харьковский театральный институт. Сниматься начал в нулевые, дебютировав в сериале "Адвокат".

Среди дальнейших работ - "Провокатор" (роль - зэк), "Последний мент", "Мент в законе", "Неваляшка", "Дикий" (роль - Бугай), "Самый лучший фильм", "В ритме танго" (роль - киллер), "Неотложка" (бандит).

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер комедии с Шарлиз Терон, Сетом Рогеном и "Солом Гудманом" 12:17
Видео: Мадс Миккельсен в Москве рассказал о любимом советском фильме 11:49
Видео: Алек Болдуин привел в ярость Трампа пародией на него 11:31
В прокат США выйдет скандальная комедия с женой принца Гарри Меган Маркл 00:15
⧣ Россия
Фото: www.kinopoisk.ru
Анимационная франшиза "Снежная королева" станет мультсериалом 17.02.2019
В России пройдут показы фильма "Если Бил-стрит могла бы заговорить" 17.02.2019
Актер Башаров возмущен решением жены уйти от него из-за избиений 17.02.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "каннибальского" сериала "Диета из Санта-Клариты" 16.02.2019
Отснят последний эпизод сериала "Теория Большого взрыва" 15.02.2019
Вышел трейлер второго сезона комедийных "Девчонок из Дерри" 15.02.2019
⧣ происшествия
Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
Шнуров посвятил "стихи" избивавшему жен актеру Башарову 17.02.2019
Группе "Чайф" вернули пропавшие гитары 17.02.2019
"Как так вышло - непонятно": группа "Чайф" потеряла гитары в Москве 16.02.2019