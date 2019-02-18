Актер сериала "Интерны" ранен в Москве из помпового ружья

Российский актер Дмитрий Митюрич, известный по сериалам "Интерны" и "Балабол", был ранен из помпового ружья.

Как передает 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в российской столице на съемках клипа.

Уточнено, что 52-летний артист обратился в одну из больниц Москвы за медицинской помощью 17 февраля в половине десятого вечера.

Как поясняет Митюрич, "пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела из помпового ружья", в результате чего актер и получил "термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени".

Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.

Дмитрий Митюрич родился в 1966 году. В 1988-м окончил Харьковский театральный институт. Сниматься начал в нулевые, дебютировав в сериале "Адвокат".

Среди дальнейших работ - "Провокатор" (роль - зэк), "Последний мент", "Мент в законе", "Неваляшка", "Дикий" (роль - Бугай), "Самый лучший фильм", "В ритме танго" (роль - киллер), "Неотложка" (бандит).