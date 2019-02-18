"Гардемарин" Жигунов рассказал, как ушел от Заворотнюк к первой жене

Советский актер, телеведущий, режиссер и продюсер Сергей Жигунов, Александр Белов из "Гардемаринов" и Максим Викторович Шаталин из "Моей прекрасной няни", рассказал в студии программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" о своей личной жизни.

Программа доступна на официальном YouTube-канале "России 1" и в ней Жигунов, в частности, поведал, что ушел от партнерши по "Няне", актрисы Анастасии Заворотнюк, вернувшись к своей первой жене - актрисе Вере Новиковой.

С Новиковой, которая старше Сергея на пять лет, артист познакомился на съемках и несколько лет далее добивался ее благосклонности. Увенчав предприятие успехом: "Вера была не свободна, так что мы играли тайную свадьбу. Мне пришлось ее долго добиваться", - вспоминает актер.

Первый брак актеров продлился с 1985 года по март 2007-го. У них родилась дочь. Кроме того, Жигунов удочерил дочь супруги от первого ее брака.

Но все пошло прахом через 23 года, с появлением в жизни Сергея Заворотнюк, которая вскружила мужчине голову - и он бросился в этот омут.

"Так получилось. Непростая была история, но все закончилось", - уточнил актер. Из омута вынырнувший и вернувшийся к супруге в 2009-м. "Я вернулся к Вере, с тех пор мы прожили десять лет", - подсчитал Жигунов.

Жалуясь, что на почве романа с Заворотнюк пресса из него "сильно попила кровь". Да и вообще о том периоде вспоминать артист не любит. Благодаря Новикову, что она дала ему второй шанс.

"Семейная жизнь - опасная штука. Когда мы поженились во второй раз, была какая-то неловкость, но было и ощущение, что все встало на свои места", - подытожил "гардемарин".

Вера Новикова, которой сейчас шестьдесят лет, - актриса Театра имени Вахтангова. Известна по роли Зои в "Каникулах Кроша", как принцесса Тереза в "Ослиной шкуре" и Жийона в сериале "Королева Марго", где Жигунов сыграл Аннибала де Коконнаса.