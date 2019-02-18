Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.02.2019,  
11:25
Текст:  Светлана Цыганкова

Грузия представила новый 120-мм самоходный миномет

Министерство обороны Грузии продемонстрировало на международной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби новый самоходный минометный комплекс калибра 120 миллиметров. Он выполнен на базе бронеавтомобиля Didgori с колесной формулой 4х4.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Россия впервые показала "умные" взрыватели для РСЗО

Грузинский комплекс на базе Didgori Meomari - аналог 120-мм самоходного минометного комплекса Alakran. Но данная конструкция более простая и лишена приводов наведения миномета. После перевода в боевое положение огонь из миномета ведется аналогично базовому буксируемому орудию.

Как сообщает bmpd, используемый в грузинском комплексе 120-мм миномет является копией еще советского 2Б11. Но есть вероятность, что в грузинском варианте миномет снимается с самоходной установки и использоваться отдельно.

Грузинский самоходный минометный комплекс имеет массу 8200 килограммов, экипаж - пять военнослужащих. Его скорость по шоссе - до 120 километров в час, запас хода - 500 километров. Заявлена защита от усиленной пули 7,62х51 миллиметра с дистанции 10 метров.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Татьяна Андреева/РГ
В России началась работа над беспилотным танком будущего 17.02.2019
Багги спецназа впервые пройдут по Красной площади в День Победы 14.02.2019
Мотоцикл военного назначения: армия Лаоса выбрала российские "Уралы" 14.02.2019
выставки
Фото: ZALA AERO GROUP
Концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник 17.02.2019
Какие новинки российской радиоэлектронной техники покажут на IDEX-2019 16.02.2019
Россия представит новинки вооружения и военной техники на IDEX 2019 16.02.2019
минометы
Клон "Василька": новый автоматический миномет замечен в Иране 08.02.2019
"Безжалостные секиры": мощные минометы перебросили на фронт в Сирии 28.01.2019