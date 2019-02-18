IFJ назвал действия Facebook по закрытию страниц RT цензурой

Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут назвал цензурой факт блокировки ряда страниц в Facebook, связанных с российским телеканалом RT.

Закрытие аккаунта в Facebook или любой интернет-ссылки на СМИ без предварительного предупреждения может рассматриваться как акт цензуры, против которой выступает IFJ, цитирует РИА Новости слова Лерута. - Если кто-то считает, что СМИ распространяют недостоверные новости, надо попросить исправить ложную информацию. А если СМИ отказываются, есть разные возможности для реагирования, в том числе на судебном уровне. Но грубое закрытие любой ссылки не соответствует этому нормальному способу действий, и по этой причине я осуждаю это как акт цензуры".

Ранее Facebook заблокировал страницы нескольких проектов Maffick Media - независимой группы журналистов, контактирующих с Ruptly, входящего в состав RT видеоагентства. О причинах блокировки администрация соцсети ничего не рассказала.