Юные челябинцы узнали метеорит "в лицо"

Не прошло и 15 лет, как на Урале возродили традиционную олимпиаду по геологии, где впервые проверили знания школьников в метеоритике. Как выяснилось, самые высокие шансы на победу в этой подзабытой науке - у уроженцев Челябинской области.

В горном университете собрались более 150 учеников 3-11 классов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Почти в годовщину падения Челябинского метеорита юные "олимпийцы" искали внеземное вещество среди 15 образцов. Дать верный ответ удалось всего одиннадцати ребятам, и большинство из них приехали из Челябинска. Все они своими глазами видели впечатляющее падение "космического гостя", выезжали с педагогами в метеоритные экспедиции и назубок знают внешние признаки метеорита - тонкую черную кору плавления, ямки выдувания, пепельно-серый цвет основной массы. Остальные перепутали железный метеорит с окисленной железной рудой или стекловатым шлаком.

Кроме того, соревновательная программа включала вопросы по минералогии, палеонтологии, петрографии, геофизике, геоэкологии и геологии полезных ископаемых.

- Нынешняя олимпиада - подготовительный этап перед грядущими масштабными соревнованиями, - отмечает Вячеслав Тюменцев, заместитель министра природных ресурсов Свердловской области. - Губернатор принял решение о проведении в регионе в 2021 году XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов.