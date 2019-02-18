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18.02.2019 13:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Юные челябинцы узнали метеорит "в лицо"

Текст: Ксения Дубичева
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Не прошло и 15 лет, как на Урале возродили традиционную олимпиаду по геологии, где впервые проверили знания школьников в метеоритике. Как выяснилось, самые высокие шансы на победу в этой подзабытой науке - у уроженцев Челябинской области.

В челябинский музей вернут похищенный фрагмент метеорита

В горном университете собрались более 150 учеников 3-11 классов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Почти в годовщину падения Челябинского метеорита юные "олимпийцы" искали внеземное вещество среди 15 образцов. Дать верный ответ удалось всего одиннадцати ребятам, и большинство из них приехали из Челябинска. Все они своими глазами видели впечатляющее падение "космического гостя", выезжали с педагогами в метеоритные экспедиции и назубок знают внешние признаки метеорита - тонкую черную кору плавления, ямки выдувания, пепельно-серый цвет основной массы. Остальные перепутали железный метеорит с окисленной железной рудой или стекловатым шлаком.

Кроме того, соревновательная программа включала вопросы по минералогии, палеонтологии, петрографии, геофизике, геоэкологии и геологии полезных ископаемых.

- Нынешняя олимпиада - подготовительный этап перед грядущими масштабными соревнованиями, - отмечает Вячеслав Тюменцев, заместитель министра природных ресурсов Свердловской области. - Губернатор принял решение о проведении в регионе в 2021 году XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов.

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