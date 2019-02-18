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Рубрика: В мире

Канцлер Австрии рассказал о хороших контактах с Россией

Канцлер Австрии Себастьян Курц пожаловался, что Соединенные Штаты уделяют мало внимание его стране. "А вот с Россией у нас традиционно хорошие контакты", - подчеркнул политик в интервью газете Presse am Sonntag.

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По словам Курца, Вена и Вашингтон по многим внешнеполитическим вопросам придерживаются разных взглядов. Австрия, например, поддерживает ядерное соглашение с Ираном.

В то же время канцлер положительно оценивает "вовлеченность" президента США в мирное урегулирование на Корейском полуострове.

Напомним, Себастьян Курц отправился в Вашингтон. С Дональдом Трампом он встретится 20 февраля. Канцлера Австрии примут в Белом доме впервые за 18 лет.

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