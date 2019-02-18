МИД: Форум по Ближнему Востоку направлен на создание разделительных линий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 18 февраля Министерскую конференцию по продвижению мирного и безопасного будущего на Ближнем Востоке, которая прошла в Варшаве.

По словам дипломата, мероприятие проводилось не ради серьезного обсуждения проблем ближневосточного региона.

"Главным итогом объявлено создание нескольких тематических рабочих групп для обсуждения ряда глобальных вызовов и угроз, таких, например, как терроризм, нераспространение, гуманитарные вопросы и беженцы, - отметила Захарова. - Что это, если не попытка запустить "параллельный трек", который займется выработкой односторонних решений? В чем добавленная стоимость создаваемых тематических групп, если большинство отнесенных к их компетенции проблем давно является предметом серьезного рассмотрения ООН и ее профильных структур?"

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что итоговый документ был оформлен заранее "в виде заявления дуэта сопредседателей - США и Польши", и не учитывает мнений других участников мероприятия, а также влиятельных стран, отказавшихся от участия во встрече в Варшаве.

Также, отметила дипломат, министерская встреча "стала очередной иллюстрацией курса американской администрации на создание на Ближнем востоке, и без того перенасыщенном конфликтами и противоречиями, новых "разделительных линий". Особенно это стало заметно по политизированному выступлению вице-президента США Майкла Пенса, в котором он говорил о необходимости противодействия Тегерану.

Россия при этом продолжает подчеркивать, что необходимы коллективные решения по урегулированию кризисов на Ближнем Востоке, выработанные под эгидой ООН и соответствующие нормам и принципам международного права.