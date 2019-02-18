МИД РФ предложил США разблокировать счета венесуэльских компаний

МИД РФ предложил Вашингтону просто разблокировать счета венесуэльских компаний на 11 миллиардов долларов в американских банках вместо того, чтобы направлять в Венесуэлу гуманитарную помощь.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 февраля, вместо ввоза "гуманитарной помощи на пару сотен миллионов долларов лучше разблокировать счета венесуэльских госпредприятий в американских банках на 11 миллиардов долларов".

Эти средства, по словам Захаровой, были предназначены властями Венесуэлы для закупки лекарств, продуктов питания и других товаров первой необходимости". Другой вариант, по ее словам, - снять блокировку со средств и активов венесуэльской нефтяной корпорации PDVSA размером в 7 миллиардов долларов.

Кроме того, она отметила, что гуманитарную помощь вполне можно было бы доставить через специальные структуры ООН, имеющие большой опыт.

"Но, безусловно, эти вопросы отпадают, если речь идет о срежиссированной провокации и спекуляции на благородной цели", - подчеркнула дипломат.

При этом ущерб от санкций США против Венесуэлы, вводимых с 2013 года, уже оценивается в 345 миллиардов долларов.

Также официальный представитель МИД РФ напомнила, что "решение венесуэльских проблем - это исключительные право, компетенция и ответственность самих венесуэльцев, и они должны воспользоваться им без провокационного вмешательства извне".

Россия, в свою очередь, готова оказывать всяческое содействие в налаживании диалога между сторонами конфликта внутри Венесуэлы, о чем не раз заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.