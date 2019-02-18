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18.02.2019 18:41
Рубрика: В мире

МИД РФ предложил США разблокировать счета венесуэльских компаний

Текст: Константин Волков

МИД РФ предложил Вашингтону просто разблокировать счета венесуэльских компаний на 11 миллиардов долларов в американских банках вместо того, чтобы направлять в Венесуэлу гуманитарную помощь.

Фото: Miraflores Palace/Handout via REUTERS
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Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 февраля, вместо ввоза "гуманитарной помощи на пару сотен миллионов долларов лучше разблокировать счета венесуэльских госпредприятий в американских банках на 11 миллиардов долларов".

Эти средства, по словам Захаровой, были предназначены властями Венесуэлы для закупки лекарств, продуктов питания и других товаров первой необходимости". Другой вариант, по ее словам, - снять блокировку со средств и активов венесуэльской нефтяной корпорации PDVSA размером в 7 миллиардов долларов.

Кроме того, она отметила, что гуманитарную помощь вполне можно было бы доставить через специальные структуры ООН, имеющие большой опыт.

"Но, безусловно, эти вопросы отпадают, если речь идет о срежиссированной провокации и спекуляции на благородной цели", - подчеркнула дипломат.

Фото: Reuters
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При этом ущерб от санкций США против Венесуэлы, вводимых с 2013 года, уже оценивается в 345 миллиардов долларов.

Также официальный представитель МИД РФ напомнила, что "решение венесуэльских проблем - это исключительные право, компетенция и ответственность самих венесуэльцев, и они должны воспользоваться им без провокационного вмешательства извне".

Россия, в свою очередь, готова оказывать всяческое содействие в налаживании диалога между сторонами конфликта внутри Венесуэлы, о чем не раз заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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