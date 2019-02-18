Пентагон признал "недостойные условия" жизни военных в служебных квартирах

Министерство обороны США назвало "недобросовестной" работу ряда компаний по недвижимости, призванных обеспечить служебным жильем военнослужащих американской армии и обслуживать его.

Высшее руководство Пентагона пообещало пересмотреть свои жилищные контракты с частными фирмами по недвижимости, проверить десятки тысяч домов на токсичность и возложить на собственных командиров ответственность за эвакуацию военнослужащих из опасных домов.

На минувшей неделе Reuters обнародовало результаты своего годичного журналистского расследования, в которых говорилось о вопиющих фактах проживания военнослужащих и членов их семей в служебных домах и квартирах на военных базах. В общей сложности, как отмечает агентство, эта проблема затрагивает около 700 тысяч военнослужащих и членов их семей, которые, не имея средств на покупку квартир или их аренду в городе, вынуждены проживать в военных городках или на базах.

В многочисленных свидетельских показаниях шла речь о небезопасных условиях проживания, включая свинцовую краску, постоянную гниль и плесень в домах, сыплющийся с потолка асбест, неисправную электропроводку, многочисленных паразитов, в том числе клещей и пауков, а также утечки газа. Если верить данным расследования, то в домах американских военных существует целый набор паразитов: от пауков - "черных вдов" до грызунов, летучих мышей и змей. А военнослужащий, живущий на базе на Гавайях, рассказал о крысах, постоянно бегающих на его чердаке.

Многие из военнослужащих и членов их семей жаловались на респираторные заболевания и неврологические расстройства, которые, по их мнению, были вызваны плохим качеством воды из кранов, скоплениями сточных вод, токсичной почвой, на которой возведены дома и некачественным строительством.

"Наши результаты показывают системную проблему, которая не делает различий между местоположением, рангом или сферой обслуживания", - говорится в отчете. Семьи сказали, что их проблемы часто игнорируются командирами подразделений. Многие говорили на условиях анонимности, признаваясь, что они боятся мести начальства. Информационное агентство рассказало об опасностях проживания в служебных квартирах армии, флота, военно-воздушных сил и корпуса морской пехоты.

Выяснилось, что только 15 процентов из 46 тысяч опрошенных военнослужащих и членов их семей довольны условиями своего проживания. При этом 55 процентов крайне отрицательно высказывались о тех помещениях и условиях, в которых они вынуждены жить. Это, как отмечают эксперты, противоречит "бравурным" отчетам Пентагона, в которых говорится о том, что около 90 процентов военнослужащих, предпочитающих служебное жилье на базах, довольны условиями своего содержания.

Расследование уже вызвало отклик на Капитолии: американские сенаторы пообещали принять должные меры на слушаниях в комитете верхней палаты Конгресса по вооруженным силам. Высокопоставленный представитель минобороны США Марк Эспер заявил, что сообщения Reuters и целый ряд свидетельств военнослужащих и членов их семей открыли ему глаза на необходимость срочного пересмотра жилищной системы в американской армии, которая затрагивает интересы более 86 тысяч семей. По мнению генерала, частные риэлторские компании, которым поручено управлять жилищным фондом и обслуживать его, не справляются с его обслуживанием, а сама армия пренебрегла своими обязанностями. Агентство обнаружило, что эти арендодатели могут зарабатывать миллиарды долларов от заключенных в среднем на 50 лет контрактов.

"Мы хотим докопаться до сути, быстро добраться до сути", - заявил в свою очередь генерал Марк Милли, начальник штаба министерства обороны США. В Пентагоне заявили, что армия проведет обширное обследование своего жилищного фонда по всей стране, чтобы определить масштабы потенциально опасных условий. "В прошлом доклады, предоставленные частными компаниями, представляли собой ложную картину", - признал генерал Милли. В ближайшее время Пентагон начнет пересмотр 50-летних жилищных контрактов со своими семью частными партнерами в сфере недвижимости.