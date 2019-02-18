Песков отметил стойкость Анкары на фоне давления Вашингтона

Турция - одна из тех стран, которые могут показать стойкость на фоне прессинга со стороны США. Об этом заявил в интервью газете Hürriyet пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"США часто пытаются получить для себя конкурентные преимущества с помощью правовых или неправовых средств", - отметил Песков.

"США говорят про санкции... такое же давление сейчас оказывается на Турцию. Только небольшое число стран могут противостоять таким действиям. Турция - одна из них", - констатировал пресс-секретарь президента.

Турция приняла решение о приобретении ЗРК С-400 и не собирается отказываться. "Все контракты уже заключены, стороны взяли на себя обязательства, кредиты предоставляются, платежи проводятся", - отметил представитель Кремля.

Напомним, что Турция покупает четыре дивизиона С-400, сумма контракта - 2,5 млрд долларов. За это Вашингтон грозит Анкаре санкциями.