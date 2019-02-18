Песков рассказал о встречах Путина с Калви

В Кремле следят за развитием дела в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и надеются, что на инвестклимате эта ситуация не скажется. Президент Владимир Путин ранее неоднократно встречался с Калви, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но вмешиваться в это дело Кремль не будет.

Напомним, что Басманный суд арестовал на 2 месяца основателя инвесткомпании Baring Vostok и совладельца банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей.

"Суд принял решение о его задержании, мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, ибо суда не было и он может быть признан виновным только по решению суда. И мы очень внимательно, естественно, следим за развитием ситуации", - отметил Песков.

"Правоохранительные органы любой страны работают над тем, чтобы защищать закон, обеспечивать законность. Такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя", - подчеркнул представитель Кремля.

"Президент неоднократно встречался с Калви в связи с тем, что он по мере становления российского рынка находился здесь, активно участвовал во всех возможных встречах с инвесторами, предпринимателями, активно участвовал в экономических форумах", - сообщил Песков. - Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства, это вполне естественно. Это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь, ну может быть, отчасти касается наших фискальных властей в связи с тем, что это действительно очень крупный инвестор в нашу экономику", - отметил он.

"Мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате", - заключил пресс-секретарь президента. Также он объяснил, что состояние российско-американских отношений тут ни при чем.